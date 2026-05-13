Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС могут приостановить торговую сделку с США при дисбалансе рынка - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 13.05.2026
СМИ: в ЕС могут приостановить торговую сделку с США при дисбалансе рынка

Euronews: в ЕС могут приостановить торговую сделку с США при дисбалансе рынка

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае чрезмерного импорта американских товаров, нарушающего баланс на европейском рынке.
  • Европейские переговорщики хотят финализировать соглашение об имплементации торговой сделки с США к июню для голосования в Европарламенте.
  • Трамп и фон дер Ляйен достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, а Евросоюз обязался закупать у США определенные товары на значительные суммы.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае, если чрезмерный импорт американских товаров нарушит баланс на европейском рынке, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на два осведомленных источника.
По данным телеканала, евродепутаты достигли предварительного соглашения с правительствами стран-членов ЕС о создании механизма, который позволит приостановить сделку с США при определенных условиях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Трамп не ответил прямо на вопрос о сделке по российской нефти
12 мая, 21:27
"Европейские законодатели достигли предварительной сделки о том, чтобы оставить возможность приостановки торговой сделки ЕС и США в случае дисбаланса на рынке из-за наплыва импортируемых из США товаров", - отмечает телеканал.
Как поясняет телеканал, в ЕС условились вернуть пошлины на американские промышленные товары в случае дисбаланса на европейском рынке, однако пока не определили точные формулировки для этого положения.
Помимо этого, европейские переговорщики договорились прописать положение, которое автоматически прекратит действие торговой сделки в случае, если ЕС и США не достигнут согласия о ее продлении. Точный срок прекращения действия сделки еще обсуждается.
По данным Euronews, переговорщики ЕС хотят финализировать соглашение об имплементации торговой сделки с США к июню для постановки на голосование в Европарламенте в этом же месяце.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки.
Трамп и фон дер Ляйен 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Каллас рассказала о разблокировке миллиардов евро для Украины из фонда ЕС
12 мая, 18:24
 
В миреСШАБрюссельЕвросоюзЕвропарламентУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала