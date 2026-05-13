СМИ: в ЕС могут приостановить торговую сделку с США при дисбалансе рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае чрезмерного импорта американских товаров, нарушающего баланс на европейском рынке.
- Европейские переговорщики хотят финализировать соглашение об имплементации торговой сделки с США к июню для голосования в Европарламенте.
- Трамп и фон дер Ляйен достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, а Евросоюз обязался закупать у США определенные товары на значительные суммы.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае, если чрезмерный импорт американских товаров нарушит баланс на европейском рынке, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на два осведомленных источника.
"Европейские законодатели достигли предварительной сделки о том, чтобы оставить возможность приостановки торговой сделки ЕС и США в случае дисбаланса на рынке из-за наплыва импортируемых из США товаров", - отмечает телеканал.
Как поясняет телеканал, в ЕС условились вернуть пошлины на американские промышленные товары в случае дисбаланса на европейском рынке, однако пока не определили точные формулировки для этого положения.
Помимо этого, европейские переговорщики договорились прописать положение, которое автоматически прекратит действие торговой сделки в случае, если ЕС и США не достигнут согласия о ее продлении. Точный срок прекращения действия сделки еще обсуждается.
По данным Euronews, переговорщики ЕС хотят финализировать соглашение об имплементации торговой сделки с США к июню для постановки на голосование в Европарламенте в этом же месяце.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки.
Трамп и фон дер Ляйен 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.