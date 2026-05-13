СМИ: в ЕС могут приостановить торговую сделку с США при дисбалансе рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае чрезмерного импорта американских товаров, нарушающего баланс на европейском рынке.

Европейские переговорщики хотят финализировать соглашение об имплементации торговой сделки с США к июню для голосования в Европарламенте.

Трамп и фон дер Ляйен достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, а Евросоюз обязался закупать у США определенные товары на значительные суммы.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае, если чрезмерный импорт американских товаров нарушит баланс на европейском рынке, сообщает телеканал Страны ЕС договорились приостановить торговую сделку с США в случае, если чрезмерный импорт американских товаров нарушит баланс на европейском рынке, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным телеканала, евродепутаты достигли предварительного соглашения с правительствами стран-членов ЕС о создании механизма, который позволит приостановить сделку с США при определенных условиях.

"Европейские законодатели достигли предварительной сделки о том, чтобы оставить возможность приостановки торговой сделки ЕС и США в случае дисбаланса на рынке из-за наплыва импортируемых из США товаров", - отмечает телеканал.

Как поясняет телеканал, в ЕС условились вернуть пошлины на американские промышленные товары в случае дисбаланса на европейском рынке, однако пока не определили точные формулировки для этого положения.

Помимо этого, европейские переговорщики договорились прописать положение, которое автоматически прекратит действие торговой сделки в случае, если ЕС и США не достигнут согласия о ее продлении. Точный срок прекращения действия сделки еще обсуждается.

По данным Euronews, переговорщики ЕС хотят финализировать соглашение об имплементации торговой сделки с США к июню для постановки на голосование в Европарламенте в этом же месяце.