В Европе растет число одиноких людей и семей без детей
13:32 13.05.2026 (обновлено: 14:17 13.05.2026)
Eurostat: в Евросоюзе продолжает расти число одиноких людей и семей без детей

Одинокая девушка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число одиноких людей и семей без детей продолжает расти в Евросоюзе.
  • Самой распространенной формой домохозяйств стали одинокие взрослые без детей — на них пришлось 37,5 процента.
  • Число домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, с 2016 по 2025 год выросло на 19,2 процента.
БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. В странах Евросоюза становится все больше одиноких людей и семей без детей, свидетельствуют свежие данные Eurostat, которые изучило РИА Новости.
Так, в 2025 году имели детей лишь 23,4 процента европейских домохозяйств, а 76,6 процента — не имели. При этом самой распространенной формой домохозяйств стали одинокие взрослые без детей — на них пришлось 37,5 процента.
С 2016 по 2025 год число таких домохозяйств выросло на 19,2 процента — с 63,9 до 76,1 миллиона. В то же время число семейных пар с детьми сократилось на 6,3 процента — с 31,9 до 29,9 миллиона.
Больше всего домохозяйств с детьми в Словакии — 35,4 процента, Ирландии — 30,8 процента и на Кипре — 28,2 процента. Меньше всего — в Финляндии — 18,2 процента, Литве — 18,4 процента и Германии — 19,9 процента.
