В Европе растет число одиноких людей и семей без детей

БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. В странах Евросоюза становится все больше одиноких людей и семей без детей, свидетельствуют свежие данные Eurostat, которые изучило РИА Новости.

Так, в 2025 году имели детей лишь 23,4 процента европейских домохозяйств, а 76,6 процента — не имели. При этом самой распространенной формой домохозяйств стали одинокие взрослые без детей — на них пришлось 37,5 процента.

С 2016 по 2025 год число таких домохозяйств выросло на 19,2 процента — с 63,9 до 76,1 миллиона. В то же время число семейных пар с детьми сократилось на 6,3 процента — с 31,9 до 29,9 миллиона.