СМИ: владелец острова Эпштейна применяет силу против непрошенных гостей

По данным агентства, некоторые из тех, кто пытается пробраться на остров, уверены в том, что Эпштейн все еще жив, а другие настроены "бороться с монстрами". Приплыть на остров они пытаются на гидроциклах, а также используют дроны для воздушной съемки проходящего там. Отмечается, что подобные действия наказуемы по закону, однако сотрудники нового владельца острова, миллиардера Стивена Декоффа, "иногда берут ситуацию в свои руки".