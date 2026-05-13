СМИ: владелец острова Эпштейна применяет силу против непрошенных гостей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, ранее принадлежавшего Джеффри Эпштейну, применяет силу против непрошенных гостей.
- Сотрудники нового владельца острова, миллиардера Стивена Декоффа, задерживают людей, пытающихся проникнуть на остров, и, по утверждениям СМИ, применяют к ним физическую силу.
- Представитель острова заявил, что владельцы будут на законных основаниях задерживать непрошенных гостей, но отверг обвинения в жестоком обращении.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, в свое время принадлежавшего скандальному финансисту Джейффри Эпштейну и ставшего предполагаемым местом его преступлений, отбивается от пытающихся пробраться на остров непрошенных гостей, его сотрудники в том числе связывают и избивают тех, кого смогли поймать, утверждает агентство Блумберг.
По данным агентства, некоторые из тех, кто пытается пробраться на остров, уверены в том, что Эпштейн все еще жив, а другие настроены "бороться с монстрами". Приплыть на остров они пытаются на гидроциклах, а также используют дроны для воздушной съемки проходящего там. Отмечается, что подобные действия наказуемы по закону, однако сотрудники нового владельца острова, миллиардера Стивена Декоффа, "иногда берут ситуацию в свои руки".
"Одного из недавних посетителей острова, предположительно, раздели и связали по рукам и ногам. Потенциальных нарушителей на гидроциклах прогнали. Другого, по всей видимости, связали скотчем и избили в присутствии полицейских", - утверждает издание.
Представитель острова заявил агентству, что владельцы и дальше будут на законных основаниях задерживать непрошенных гостей, но при этом отверг обвинения в жестоком обращении.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.