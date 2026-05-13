Рейтинг@Mail.ru
Похожий на Эпштейна турок так и не вернулся в родной город - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 13.05.2026
Похожий на Эпштейна турок так и не вернулся в родной город

РИА Новости: похожий на Эпштейна турок так и не вернулся в родной город

© Фото : Страница Рыфата Оздемира в соцсетиРыфат Оздемир
Рыфат Оздемир - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Страница Рыфата Оздемира в соцсети
Рыфат Оздемир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рыфат Оздемир, турок, внешне похожий на Джеффри Эпштейна, переехал из Кайсери в Анкару из-за проблем, связанных со своей схожестью с американским финансистом.
  • В Анкаре внимание окружающих к Оздемиру ослабло, и его жизнь стала более спокойной, так как про Эпштейна стали реже говорить в СМИ.
  • Оздемир отметил, что сейчас его схожесть с Эпштейном — предмет шуток среди друзей, но журналисты продолжают звонить ему.
СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Страдающий от схожести со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном турок Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что в Анкаре к нему ослабло внимание окружающих, в основном лишь друзья подтрунивают над ним.
Оздемир в феврале был вынужден переехать в Анкару из родного Кайсери, где, по его словам, люди на улицах стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар. Мужчина просил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и отмечал, что у него возникли проблемы в бизнесе из-за схожести с финансистом.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить стрижку
7 февраля, 19:10
"Я все еще в Анкаре. Помогло то, что про Эпштейна все реже говорят в СМИ, новости о нем не так часто появляются, да и знают меня здесь гораздо меньше людей, поэтому почти перестали обращать внимание", - рассказал Оздемир.
"Сейчас это лишь предмет шуток в нашем кругу друзей. Но журналисты с телеканалов продолжают звонить. Думаю, подожду еще немного и побуду здесь", - отметил мужчина.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
19 февраля, 06:31
 
В миреАнкара (провинция)КайсериСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала