Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рыфат Оздемир, турок, внешне похожий на Джеффри Эпштейна, переехал из Кайсери в Анкару из-за проблем, связанных со своей схожестью с американским финансистом.
- В Анкаре внимание окружающих к Оздемиру ослабло, и его жизнь стала более спокойной, так как про Эпштейна стали реже говорить в СМИ.
- Оздемир отметил, что сейчас его схожесть с Эпштейном — предмет шуток среди друзей, но журналисты продолжают звонить ему.
СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Страдающий от схожести со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном турок Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что в Анкаре к нему ослабло внимание окружающих, в основном лишь друзья подтрунивают над ним.
Оздемир в феврале был вынужден переехать в Анкару из родного Кайсери, где, по его словам, люди на улицах стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар. Мужчина просил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и отмечал, что у него возникли проблемы в бизнесе из-за схожести с финансистом.
"Я все еще в Анкаре. Помогло то, что про Эпштейна все реже говорят в СМИ, новости о нем не так часто появляются, да и знают меня здесь гораздо меньше людей, поэтому почти перестали обращать внимание", - рассказал Оздемир.
"Сейчас это лишь предмет шуток в нашем кругу друзей. Но журналисты с телеканалов продолжают звонить. Думаю, подожду еще немного и побуду здесь", - отметил мужчина.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
19 февраля, 06:31