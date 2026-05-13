Елисеев рассказал, когда могут утвердить план мероприятий к 90-летию самбо

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Состав организационного комитета по празднованию 90-летия образования самбо в стране будет сформирован в августе текущего года, в эти же сроки может быть утвержден план мероприятий по популяризации и развитию вида спорта, сообщил РИА Новости президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Президент России Владимир Путин во вторник распорядился принять дополнительные меры по созданию условий для привлечения россиян к занятиям самбо. Распоряжение дано в связи с 90-летием признания самбо как вида спорта в 2028 году. Также правительству поручено образовать организационный комитет по проведению мероприятий к 90-летию самбо, обеспечить его разработку и утверждение.
"Это распоряжение президента России Владимира Путина по празднованию 90-летия самбо, которое исполнится нашему виду спорта в 2028 году. Мы обратились с просьбой к президенту о создании организационного комитета и утверждения плана мероприятий по подготовке и празднованию 90-летия самбо", - сказал Елисеев.
"Сейчас мы будем совместно формировать состав оргкомитета и обсуждать план мероприятий, которые необходимо провести для дальнейшей популяризации и развития самбо у нас в стране. Я думаю, что состав оргкомитета будет сформирован в конце лета. И в августе мы уже будем понимать, кто в него войдет, тогда же пройдет его первое заседание и, возможно, будет утвержден план мероприятий", - отметил собеседник агентства.