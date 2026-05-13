Глава Рособрнадзора рассказал о проведении пробного ЕГЭ в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во всех субъектах России прошла процедура пробного ЕГЭ, максимально приближенного к реальным условиям.
- В ней приняли участие 600 тысяч выпускников одиннадцатых классов и полтора миллиона девятиклассников.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Во всех субъектах России была проведена процедура пробного ЕГЭ, максимально приближенного к реальным условиям, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Рособрнадзора.
«
"На нашей последней встрече вы поручили организовать в стране для всех желающих ребят возможность пробного экзамена, то есть максимально приближенного к реальным условиям, в таких же пунктах... Во всех субъектах эта процедура была проведена. Если говорить о выпускниках одиннадцатых классов, в этой процедуре поучаствовали 600 тысяч школьников", - сказал Музаев в ходе встречи.
Он добавил, что пробный экзамен написали также полтора миллиона девятиклассников.
Ранее Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным.