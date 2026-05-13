Глава Рособрнадзора рассказал о проведении пробного ЕГЭ в регионах
11:03 13.05.2026 (обновлено: 11:09 13.05.2026)
Глава Рособрнадзора рассказал о проведении пробного ЕГЭ в регионах

Глава Рособрнадзора Музаев: пробный ЕГЭ прошел во всех регионах России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Во всех субъектах России была проведена процедура пробного ЕГЭ, максимально приближенного к реальным условиям, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Рособрнадзора.
"На нашей последней встрече вы поручили организовать в стране для всех желающих ребят возможность пробного экзамена, то есть максимально приближенного к реальным условиям, в таких же пунктах... Во всех субъектах эта процедура была проведена. Если говорить о выпускниках одиннадцатых классов, в этой процедуре поучаствовали 600 тысяч школьников", - сказал Музаев в ходе встречи.
Он добавил, что пробный экзамен написали также полтора миллиона девятиклассников.
Ранее Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным.
ОбществоРоссияАнзор МузаевМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
