Мишустин поручил держать на контроле подготовку школьников к ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил держать на контроле подготовку школьников к прохождению ЕГЭ, чтобы экзамены прошли без сбоев.

Он подчеркнул, что экзамены являются непростым делом - это испытание для ребят, родителей и учителей. Поэтому необходимо сделать, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений.