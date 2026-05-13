10:42 13.05.2026 (обновлено: 10:53 13.05.2026)
Мишустин поручил Музаеву держать на контроле подготовку школьников к ЕГЭ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил держать на контроле подготовку школьников к ЕГЭ.
  • Мишустин подчеркнул, что экзамены являются испытанием для ребят, родителей и учителей, и попросил сделать так, чтобы подготовка детей была на особом контроле у Рособрнадзора и региональных властей.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил держать на контроле подготовку школьников к прохождению ЕГЭ, чтобы экзамены прошли без сбоев.
"Вам удачи, и чтобы все экзамены прошли без всяких сбоев", - сказал Мишустин во время встречи.
Он подчеркнул, что экзамены являются непростым делом - это испытание для ребят, родителей и учителей. Поэтому необходимо сделать, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений.
"Просьба сделать так, чтобы подготовка детей была на особым контроле у Рособрнадзора, у региональных властей", - добавил Мишустин.
ОбществоРоссияМихаил МишустинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
