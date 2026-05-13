Глава Рособрнадзора рассказал о результатах досрочного этапа ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошел штатно, без серьезных технических сбоев.
- В досрочной сдаче ЕГЭ приняли участие 2271 человек.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошел штатно, без серьезных технических сбоев, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду провел встречу с руководителем Рособрнадзора.
«
"Экзамен (досрочный этап ЕГЭ - ред.) прошел штатно, в нормальной рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев", - сказал Музаев в ходе встречи.
Он добавил, что 2271 человек принял участие в досрочном этапе ЕГЭ-2026.
Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году
15 апреля, 02:29