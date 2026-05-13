ЕГЭ с этого года будет начинаться не раньше 1 июня, заявили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) с этого года будет начинаться не раньше 1 июня, что позволит спокойно провести последние звонки, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Рособрнадзора.
"С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки, еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена", - сказал Музаев в ходе встречи.
Ранее Музаев заявил, что почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен в 2026 году.