Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ с этого года будет начинаться не раньше 1 июня, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 13.05.2026 (обновлено: 12:31 13.05.2026)
ЕГЭ с этого года будет начинаться не раньше 1 июня, заявили в Рособрнадзоре

Музаев: ЕГЭ с этого года будет начинаться не раньше 1 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проведение ЕГЭ с этого года будет начинаться не раньше 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
  • Он отметил, что такое начало экзаменов позволит спокойно провести последние звонки.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) с этого года будет начинаться не раньше 1 июня, что позволит спокойно провести последние звонки, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Рособрнадзора.
«
"С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки, еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена", - сказал Музаев в ходе встречи.
Ранее Музаев заявил, что почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен в 2026 году.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Школьники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ
Вчера, 04:06
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала