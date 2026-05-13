Доля Петербурга в экономике России выросла за пять лет с 5,6% до 7%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Доля Санкт-Петербурга в экономике страны увеличена за 5 лет с 5,6% до 7%, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов в среду представил отчет о результатах деятельности городского правительства за 2025 год депутатам законодательного собрания и общественности Северной столицы.

"Петербург не только стабильно растет, но и наращивает вклад в экономику страны. За пять лет доля Северной столицы в экономике России выросла с 5,5% до 7%. По этому показателю Петербург входит в тройку регионов-лидеров РФ", - сказал Беглов, представляя отчет.

Он отметил, что суммарный объем инвестиций в экономику Петербурга за пять лет составил 6,5 триллиона рублей. Вклад города в общий объем инвестиций страны также увеличился и сегодня превышает 4%.

Губернатор также сообщил, что экономика города показала в 2025 году уверенный рост. В 2025 году город обеспечил 3,888 триллиона рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Это на 12,3% больше, чем в 2024 году.

Беглов отметил, что в 2025 году Петербург подтвердил статус лидера инвестиционной привлекательности. Объем инвестиций составил 1,735 триллиона рублей. Это на 181 миллиарда рублей больше результата 2024 года, который уже был рекордным и превысил 1,5 триллиона рублей. Он особо отметил, что город более чем вдвое нарастил долю инвестиций в объекты интеллектуальной собственности – с 4,6% до 9,8%.

Губернатор также сообщил, что в 2025 году Петербург на 100% выполнил показатели новых президентских нацпроектов и занял первое место по качеству управления проектами.

"Сегодня я представляю результаты работы правительства за 2025 год. Этот год дал старт новым национальным проектам. Они базируются на национальных целях, которые обозначил наш президент. Все они направлены на народосбережение и на повышение качества жизни людей", – сказал Беглов.

Он подчеркнул, что нацпроекты предыдущего периода Петербург исполнил в полном объеме и вошел в число трех регионов, достигших 100% результата. Сегодня Петербург реализует 10 национальных проектов и 39 региональных проектов. По итогам 2025 года показатели новых национальных проектов также выполнены на 100%.