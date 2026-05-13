Рейтинг@Mail.ru
Доля Петербурга в экономике России выросла за пять лет с 5,6% до 7% - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 13.05.2026
Доля Петербурга в экономике России выросла за пять лет с 5,6% до 7%

Санкт-Петербург вошел в тройку регионов-лидеров по вкладу в экономику

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Вид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Доля Санкт-Петербурга в экономике страны увеличена за 5 лет с 5,6% до 7%, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов в среду представил отчет о результатах деятельности городского правительства за 2025 год депутатам законодательного собрания и общественности Северной столицы.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Александр Беглов: власти Петербурга работают над улучшением жизни горожан
19 февраля, 12:55
"Петербург не только стабильно растет, но и наращивает вклад в экономику страны. За пять лет доля Северной столицы в экономике России выросла с 5,5% до 7%. По этому показателю Петербург входит в тройку регионов-лидеров РФ", - сказал Беглов, представляя отчет.
Он отметил, что суммарный объем инвестиций в экономику Петербурга за пять лет составил 6,5 триллиона рублей. Вклад города в общий объем инвестиций страны также увеличился и сегодня превышает 4%.
Губернатор также сообщил, что экономика города показала в 2025 году уверенный рост. В 2025 году город обеспечил 3,888 триллиона рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Это на 12,3% больше, чем в 2024 году.
Беглов отметил, что в 2025 году Петербург подтвердил статус лидера инвестиционной привлекательности. Объем инвестиций составил 1,735 триллиона рублей. Это на 181 миллиарда рублей больше результата 2024 года, который уже был рекордным и превысил 1,5 триллиона рублей. Он особо отметил, что город более чем вдвое нарастил долю инвестиций в объекты интеллектуальной собственности – с 4,6% до 9,8%.
Губернатор также сообщил, что в 2025 году Петербург на 100% выполнил показатели новых президентских нацпроектов и занял первое место по качеству управления проектами.
"Сегодня я представляю результаты работы правительства за 2025 год. Этот год дал старт новым национальным проектам. Они базируются на национальных целях, которые обозначил наш президент. Все они направлены на народосбережение и на повышение качества жизни людей", – сказал Беглов.
Он подчеркнул, что нацпроекты предыдущего периода Петербург исполнил в полном объеме и вошел в число трех регионов, достигших 100% результата. Сегодня Петербург реализует 10 национальных проектов и 39 региональных проектов. По итогам 2025 года показатели новых национальных проектов также выполнены на 100%.
Беглов также сообщил, что Петербург в 2025 году занял первое место по качеству управления проектами. Расходы на национальные проекты в 2025 году в полтора раза превысили уровень 2024 года.
Большой Обуховский мост - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Город-впечатление: как Петербург встретит туристов летом 2026 года
1 мая, 10:00
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала