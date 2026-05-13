На Украине начали "охоту на ведьм" из команды Зеленского, заявил Дмитриев

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинский суд начал "охоту на ведьм" из команды Владимира Зеленского, прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Ведьмы" и "волшебные заклинания" команды Зеленского выходят на свет в ходе судебных разбирательств на Украине", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал сообщение ирландского журналиста Чея Боуза о том, что экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак якобы обращался к гадалке для наведения порчи.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.