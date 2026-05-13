Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер подтвердил получение приглашения на ПМЭФ.

Еще один депутат бундестага от АдГ, Штеффен Котре, подтвердил, что планирует принять участие в ПМЭФ в начале июня.

В пресс-службе фракции АдГ в бундестаге сообщили, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на ПМЭФ.

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер подтвердил РИА Новости получение приглашения для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее еще один депутат бундестага от АдГ, Штеффен Котре , подтвердил РИА Новости, что планирует принять участие в ПМЭФ в начале июня.

"Приглашение (на форум - ред.) мне поступило, и я сейчас его рассматриваю", - сказал Фронмайер агентству.

В свою очередь, в пресс-службе фракции АдГ в бундестаге РИА Новости сообщали в среду, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на Петербургский международный экономический форум.

В ноябре прошлого года депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре принял участие в Международном симпозиуме в формате " БРИКС -Европа" на федеральной территории Сириус. В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.