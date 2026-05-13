Депутат бундестага Фронмайер подтвердил получение приглашения на ПМЭФ

20:44 13.05.2026 (обновлено: 20:45 13.05.2026)
Депутат бундестага от АдГ Фронмайер подтвердил получение приглашения на ПМЭФ

Здание Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер подтвердил получение приглашения на ПМЭФ.
  • Еще один депутат бундестага от АдГ, Штеффен Котре, подтвердил, что планирует принять участие в ПМЭФ в начале июня.
  • В пресс-службе фракции АдГ в бундестаге сообщили, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на ПМЭФ.
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер подтвердил РИА Новости получение приглашения для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее еще один депутат бундестага от АдГ, Штеффен Котре, подтвердил РИА Новости, что планирует принять участие в ПМЭФ в начале июня.
"Приглашение (на форум - ред.) мне поступило, и я сейчас его рассматриваю", - сказал Фронмайер агентству.
В свою очередь, в пресс-службе фракции АдГ в бундестаге РИА Новости сообщали в среду, что пока не получали заявок на поездку своих депутатов на Петербургский международный экономический форум.
В ноябре прошлого года депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре принял участие в Международном симпозиуме в формате "БРИКС-Европа" на федеральной территории Сириус. В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
