Рейтинг@Mail.ru
СМИ: прокуратура потребовала возобновить расследование по делу Люка Бессона - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:33 13.05.2026
СМИ: прокуратура потребовала возобновить расследование по делу Люка Бессона

Liberation: прокуратура потребовала возобновить расследование по делу Бессона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюк Бессон
Люк Бессон - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люк Бессон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Парижского апелляционного суда потребовала возобновить расследование по делу режиссера Люка Бессона, которого актриса Санд Ван Рой обвинила в изнасиловании.
  • Актриса направила предмет одежды в лабораторию в Нидерландах, и результаты анализа одежды стали достаточным основанием для возобновления расследования.
  • Следственная палата должна рассмотреть запрос о возобновлении расследования 2 июня.
ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Прокуратура Парижского апелляционного суда потребовала возобновить расследование по делу режиссера Люка Бессона, которого актриса Санд Ван Рой обвинила в изнасиловании, сообщает газета Liberation со ссылкой на сообщение прокуратуры.
"Прокуратура Парижского апелляционного суда запросила возобновление расследования против режиссера Люка Бессона по делу об изнасиловании", - говорится в материале.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде
1 мая, 02:42
Требование о возобновлении расследования поступило после того, как актриса направила предмет одежды в лабораторию в Нидерландах. Результаты анализа одежды прокуратура французской столицы сочла достаточным основанием для возобновления расследования, сообщает газета.
По словам адвоката актрисы Антуана Гиттона, ранее этот предмет одежды "не был должным образом обследован в ходе расследования", говорится в сообщении газеты.
Тьерри Марембер, адвокат Бессона, сообщил, что он и его подзащитный ожидают решения следственной палаты по вопросу возобновления дела. По данным прокуратуры, следственная палата должна рассмотреть запрос о возобновлении расследования 2 июня, сообщает издание.
Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года через несколько часов после инцидента, который, по ее словам, произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа отклонила иск 34-летней актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В конце мая апелляционный суд подтвердил это решение. Апелляция, которую Санд Ван Рой направляла в кассационный суд, была окончательно отклонена в 2023 году.
Сам Бессон отвергал обвинения в изнасиловании и заявлял, что речь шла об отношениях по обоюдному согласию.
Кадр из фильма Нимфоманка - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане
17 февраля, 18:56
 
ШоубизВ миреНидерландыПарижЛюк Бессон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала