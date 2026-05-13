Дегтярев поддержал реформу антидопинговой конвенции ЮНЕСКО

"Штаб-квартиру ЮНЕСКО мы используем для того, чтобы укреплять дружеские связи, продвигать тему справедливости в спорте. В частности, у меня уже была встреча с председателем рабочей группы, постпредом Сенегала при ЮНЕСКО Пьером Файе. Это авторитетный, опытный дипломат. Мы готовим нашу небольшую, но национальную юношескую команду к поездке в Сенегал, на юношеские Олимпийские игры в этом году осенью. Это серьезное соревнование и большое дело с точки зрения организации и финансов. Пожелал господину Файе успеха. Также здесь на полях ЮНЕСКО обсудили с министром спорта Сенегала Хади Дьен Гайе спортивный обмен. Сотрудничество развивается хорошо: сенегальцы регулярно приезжают к нам в Россию на соревнования по десяткам видов спорта", - подчеркнул министр.