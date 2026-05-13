Дегтярев поддержал реформу антидопинговой конвенции ЮНЕСКО

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выступил за усиление роли стран Глобального Юга в представительстве при принятии решений и поддержал реформу антидопинговой конвенции ЮНЕСКО в ходе заседания рабочей группы организации по совершенствованию Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Заседание проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Основной темой стала реформа международной антидопинговой системы и расширение представительства стран Азии, Африки и Океании в механизмах принятия решений. В ходе рабочей поездки Дегтярев провел ряд международных встреч, включая переговоры с главой рабочей группы, постпредом Сенегала при ЮНЕСКО Пьером Файе.
"В октябре 2025 года мы вернули России место за столом совета директоров Всемирного антидопингового фонда ЮНЕСКО. Сегодня мы уже работаем над реформой антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую ратифицировали 200 стран. Логика изменений - сместить центр тяжести от Глобального Запада к Глобальному Югу. То есть сделать более справедливым распределение финансов и представительство стран при принятии решений, усилить роль Азии, Африки, Океании. Допинг в спорте - это зло, и мы с ним боролись, боремся и будем бороться. Это наша позиция. Мы разделяем абсолютно все подходы по борьбе с этим злом. Спорт должен быть чистым, честным и справедливым, чтоб побеждали сильнейшие, а не те, кто обманывают других. Мы работаем по антидопинговой повестке во взаимодействии с Всемирным антидопинговым агентством, уже начали приводить в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом наше национальное законодательство. Этот процесс администрируется министерством спорта вместе с депутатами Госдумы", - заявил Дегтярев.
"Штаб-квартиру ЮНЕСКО мы используем для того, чтобы укреплять дружеские связи, продвигать тему справедливости в спорте. В частности, у меня уже была встреча с председателем рабочей группы, постпредом Сенегала при ЮНЕСКО Пьером Файе. Это авторитетный, опытный дипломат. Мы готовим нашу небольшую, но национальную юношескую команду к поездке в Сенегал, на юношеские Олимпийские игры в этом году осенью. Это серьезное соревнование и большое дело с точки зрения организации и финансов. Пожелал господину Файе успеха. Также здесь на полях ЮНЕСКО обсудили с министром спорта Сенегала Хади Дьен Гайе спортивный обмен. Сотрудничество развивается хорошо: сенегальцы регулярно приезжают к нам в Россию на соревнования по десяткам видов спорта", - подчеркнул министр.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года. В январе Дегтярев сообщил, что команда WADA прибудет в Москву в первом или втором квартале 2026 года для проведения аудита РУСАДА.
