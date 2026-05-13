Новый состав правительства Дагестана представят в течение недели

МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Новый состав правительства Дагестана будет представлен врио главы республики в недельный срок, сообщила РИА Новости советник председателя правительства республики Зарема Уразаева.
Шестого апреля врио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил временное исполнение обязанностей премьер-министра региона на Магомеда Рамазанова, который перед этим занимал должность заместителя полпреда президента РФ в СКФО. В среду депутаты парламента Дагестана единогласно дали согласие на назначения Рамазанова председателем правительства.
"Структура и состав правительства Республики Дагестан (РД) в соответствии с конституцией РД председателем правительства будет представлен главе РД в недельный срок", - сказала собеседница агентства.