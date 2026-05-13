Парламент Дагестана утвердил кандидатуру Рамазанова на должность премьера

10:57 13.05.2026 (обновлено: 11:43 13.05.2026)
Парламент Дагестана единогласно утвердил Рамазанова на должность премьера

Магомед Рамазанов. Архивное фото
  • Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно утвердили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики.
  • Кандидатуру Рамазанова представил врио главы республики Федор Щукин.
МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана единогласно утвердили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики, передает корреспондент РИА Новости.
Вопрос о даче согласия для назначения Рамазанова премьер-министром Дагестана был рассмотрен в среду на сессии парламента региона. Его кандидатуру представил врио главы республики Федор Щукин.
Он отметил, что особенно ярко Рамазанов проявил свои профессиональные качества в координации работы по ликвидации последствий паводков в республике, будучи назначенным президентом России Владимиром Путиным заместителем председателя правительственной комиссии.
Тайное голосование было проведено электронно, все присутствующие на сессии депутаты (81) проголосовали "За".
Четвертого апреля Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который был председателем Верховного суда республики. Шестого апреля Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства региона на Рамазанова – перед этим его кандидатуру поддержал президент РФ на встрече с представителями Дагестана в Кремле.
Ранее Рамазанов занимал должности заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО, затем – аналогичную должность в полпредстве СКФО.
