Курбатов сможет отстоять интересы России в IIHF, заявил Быков

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сможет отстоять интересы страны в совете Международной федерации хоккея (IIHF), заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Ранее правление ФХР приняло решение о выдвижении Курбатова в совет IIHF. Выборы пройдут в октябре. С 2021 года членом совета IIHF от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
"Дмитрий Курбатов является опытным чиновником. Он сможет постоять за интересы нашей федерации хоккея", - сказал Быков.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.