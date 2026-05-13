Курбатов сможет отстоять интересы России в IIHF, заявил Быков - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
15:34 13.05.2026
Курбатов сможет отстоять интересы России в IIHF, заявил Быков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правление Федерации хоккея России приняло решение о выдвижении Дмитрия Курбатова в совет IIHF.
  • Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что Дмитрий Курбатов сможет отстоять интересы страны в совете Международной федерации хоккея.
  • Президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост в октябре.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сможет отстоять интересы страны в совете Международной федерации хоккея (IIHF), заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Ранее правление ФХР приняло решение о выдвижении Курбатова в совет IIHF. Выборы пройдут в октябре. С 2021 года членом совета IIHF от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
"Дмитрий Курбатов является опытным чиновником. Он сможет постоять за интересы нашей федерации хоккея", - сказал Быков.
Ранее ‎‎президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
Вчера, 14:35
 
ХоккейСпортДмитрий КурбатовМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
