Ученые спрогнозировали магнитную бурю в пятницу

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Магнитная буря произойдет на Земле в пятницу под воздействием крупной корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В Лаборатории уточнили, что самая крупная из присутствующих сейчас корональных дыр на Солнце входит в область, откуда будет воздействовать на Землю

"Разойтись с ней вообще невозможно, и прогноз строится только вокруг силы воздействия, начало которого ожидается в пятницу, 15 мая. Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень). С вероятностью 15% магнитосфера удержится в жёлтой (возмущения) или даже зелёной (спокойное состояние) зоне", - говорится в сообщении Telegram-канала Лаборатории.

Кроме того, с вероятностью 50% Землю может задеть край выброшенного Солнцем 10 мая плазменного облака, отмечается в сообщении.

Также, как ожидают ученые, в скором времени может произойти третья сильная вспышка класса М в активной 4436. Такие события уже возникали в ней 7 и 10 мая, а сейчас центр все ближе подходит к точке на Солнце, откуда его воздействие будет направлено на Землю.