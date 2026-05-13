Рейтинг@Mail.ru
Ученые спрогнозировали магнитную бурю в пятницу - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:16 13.05.2026
Ученые спрогнозировали магнитную бурю в пятницу

ИКИ РАН: магнитная буря произойдет в пятницу из-за корональной дыры на Солнце

© AP PhotoВспышки на солнце
Вспышки на солнце - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo
Вспышки на солнце . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Магнитная буря произойдет на Земле в пятницу под воздействием крупной корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В Лаборатории уточнили, что самая крупная из присутствующих сейчас корональных дыр на Солнце входит в область, откуда будет воздействовать на Землю.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Вчера, 12:25
"Разойтись с ней вообще невозможно, и прогноз строится только вокруг силы воздействия, начало которого ожидается в пятницу, 15 мая. Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень). С вероятностью 15% магнитосфера удержится в жёлтой (возмущения) или даже зелёной (спокойное состояние) зоне", - говорится в сообщении Telegram-канала Лаборатории.
Кроме того, с вероятностью 50% Землю может задеть край выброшенного Солнцем 10 мая плазменного облака, отмечается в сообщении.
Также, как ожидают ученые, в скором времени может произойти третья сильная вспышка класса М в активной 4436. Такие события уже возникали в ней 7 и 10 мая, а сейчас центр все ближе подходит к точке на Солнце, откуда его воздействие будет направлено на Землю.
"Если область сумела за эти три дня накопить энергии на новый взрыв, то он может произойти уже сегодня или завтра с прямым ударом по Земле. Видимых предвестников новой вспышки при этом пока не наблюдается", - добавили ученые.
Девушка страдает от головной боли - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Магнитные бури в мае 2026: расписание по дням
30 апреля, 20:05
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукРоссияСолнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала