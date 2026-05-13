Два БПЛА атаковали штаб-квартиру иранской оппозиции на севере Ирака
23:44 13.05.2026
Два БПЛА атаковали штаб-квартиру иранской оппозиции на севере Ирака

Al Arabiya: два БПЛА атаковали штаб-квартиру иранской оппозиции на севере Ирака

Ирак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штаб-квартира иранской оппозиционной партии подверглась атаке двух начиненных взрывчаткой беспилотников к северу от Эрбиля.
  • Жертв в результате атаки нет, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
ДОХА, 13 мая - РИА Новости. Штаб-квартира иранской оппозиционной партии подверглась атаке двух начиненных взрывчаткой беспилотников к северу от столицы Иракского Курдистана Эрбиля, жертв нет, сообщил источник в иракских службах безопасности телеканалу Al Arabiya.
"Два начиненных взрывчаткой беспилотника атаковали штаб-квартиру иранской оппозиционной партии к северу от Эрбиля. Инцидент обошелся без жертв", - сказал источник.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Иракские власти и региональное правительство Курдистана не делали официальных заявлений об атаке.
