В Минобороны рассказали, чем помогает ИИ беспилотникам "Молния-2"

Применение «Молнии-2» вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать противника и поддерживать наступательные действия российской армии на добропольском направлении.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Элементы искусственного интеллекта, встроенные в беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Молния-2", помогают бороться с радиопомехами, сообщили в Минобороны России.

"Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника ("Молния-2" - ред.) имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи и с помощью машинного зрения преследовать цель", - говорится в сообщении.