Экс-главу самарского ГУМЧС осудили на 11 лет

14:49 13.05.2026 (обновлено: 15:06 13.05.2026)
Экс-главу самарского ГУМЧС Бойко осудили на 11 лет и лишили звания

Олег Бойко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главу самарского ГУМЧС Олега Бойко приговорили к 11 годам лишения свободы за взятки.
  • Его оштрафовали, лишили права занимать должности на восемь лет и специального звания генерал-майора.
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Суд в Самаре приговорил экс-руководителя регионального главка МЧС РФ Олега Бойко, обвиняемого в получении взяток на сумму свыше 70 миллионов рублей, к 11 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Бойко приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в четырехкратном размере от суммы взятки. Также он лишен права занимать должности на 8 лет и специального звания генерал-майора", - сказал собеседник агентства.
Приговор вынесла судья Ленинского районного суда Самары Анна Грицык, дело рассматривалось на протяжении года.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что экс-глава ГУМЧС России по Самарской области вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью преступного заговора было получение взяток ежемесячно с января 2020 по декабрь 2023 года в сумме не менее 1 миллиона рублей, а также не менее 15% от заключенных контрактов, касающихся пожарной безопасности в Самарской области. Всего Бойко получил незаконное вознаграждение на сумму более 73 миллионов рублей.
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьОлег БойкоМЧС России
 
 
