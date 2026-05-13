СМИ узнали, когда украинец Ломаченко планирует вернуться на ринг

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в различных весовых категориях украинец Василий Ломаченко планирует провести бой осенью, несмотря на объявление о завершении карьеры, сообщает The Ring.
По информации источника, действие контракта Ломаченко с промоушеном Top Rank завершится в среду, после чего он станет свободным агентом. Подчеркивается, что он выражает желание провести "крупный бой".
Ломаченко 38 лет. В июне 2025 года украинец объявил о завершении карьеры.
На любительском уровне украинец по два раза выигрывал Олимпийские игры и чемпионат мира, один раз - чемпионат Европы. На профессиональном ринге уроженец Одесской области одержал 18 побед и потерпел три поражения. В разное время он владел чемпионскими титулами по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF).