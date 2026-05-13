Губернатор Белгородской области ушел в отставку

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщается на сайте Кремля.
"В связи с заявлением губернатора Белгородской области Гладкова В.В. о досрочном прекращении полномочий ... постановляю: принять отставку губернатора Белгородской области Гладкова В.В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.