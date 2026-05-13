"Атлетико" обыграл "Осасуну" в матче Ла Лиги
00:52 13.05.2026
"Атлетико" обыграл "Осасуну" в матче Ла Лиги

"Атлетико" обыграл "Осасуну" в матче чемпионата Испании по футболу

  • «Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1.
  • «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги с 66 очками, «Осасуна» находится на 11-й позиции с 42 очками.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" на выезде выиграл у "Осасуны" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Памплоне и завершилась победой "матрасников" со счетом 2:1. В составе мадридской команды мячи забили Адемола Лукман (15-я минута), реализовавший пенальти, и Александер Сёрлот (71). У "Осасуны" отличился Кике Барха (90+1). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Маркос Льоренте.
"Атлетико" (66 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, "Осасуна" (42) располагается на 11-й позиции.
В предпоследнем туре сезона "Атлетико" примет "Жирону", а "Осасуна" дома сыграет с "Эспаньолом", матчи пройдут 17 мая.
