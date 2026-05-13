Миронов предложил создать сеть госаптек с доступными лекарствами - РИА Новости, 13.05.2026
04:09 13.05.2026
Миронов предложил создать сеть госаптек с доступными лекарствами

Миронов предложил создать сеть госаптек с доступными востребованными лекарствами

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил создать общероссийскую сеть государственных аптек для продажи наиболее востребованных лекарств по доступным ценам.
"Нужна единая сеть и централизованный механизм госзакупок наиболее востребованных препаратов по долгосрочным контрактам напрямую от производителей. И продавать их надо без наценок по фиксированной цене, чтобы они были максимально доступны для граждан", - сказал Миронов агентству.
Он отметил, что в России насчитывается около 4 тысяч аптечных учреждений с госучастием в 55 регионах, но они действуют разрозненно и их возможности напрямую зависят от возможностей регионов.
По словам лидера партии, государство контролирует цены на жизненно важные лекарства, благодаря чему они в 2025 году подорожали ниже инфляции, но препараты, не входящие в этот список, выросли в цене.
"Кроме того, давно пора принять программное предложение "Справедливой России" - выплачивать компенсации малоимущим гражданам, если их расходы на покупку лекарств превышают 10% от их доходов", - добавил Миронов.
