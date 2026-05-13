Миронов предложил создать сеть госаптек с доступными лекарствами

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил создать общероссийскую сеть государственных аптек для продажи наиболее востребованных лекарств по доступным ценам.

По словам лидера партии, государство контролирует цены на жизненно важные лекарства, благодаря чему они в 2025 году подорожали ниже инфляции, но препараты, не входящие в этот список, выросли в цене.