"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и сравнял счет в финале Кубка Гагарина

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом" во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой "Ак Барса" со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В составе победителей хет-трик оформил Митчелл Миллер (17, 51, 60-я минуты), также шайбы забросили Илья Карпухин (8) и Нэйтан Тодд (39). У хозяев отличился Георгий Иванов (55).
13 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
54:37 • Георгий Иванов
07:39 • Илья Карпухин
16:27 • Mitchell Miller
38:08 • Нэйтан Тодд
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
50:55 • Mitchell Miller
59:29 • Mitchell Miller
Автор первой шайбы в матче Карпухин провел 500-ю игру в КХЛ. Сотые матчи в плей-офф лиги провели защитник казанской команды обладатель Кубка Гагарина 2018 года Никита Лямкин и форвард "Локомотива" Александр Полунин, который завоевал трофей в сезоне-2024/25. Сотый матч в КХЛ провел словацкий нападающий ярославской команды Рихард Паник.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третья игра пройдет в Казани 15 мая.
"Локомотив" завершил регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. На пути к финалу команда обыграла московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0) и омский "Авангард" (4-3). "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. Ранее в плей-офф казанцы одержали победы над челябинским "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и магнитогорским "Металлургом" (4-1).
