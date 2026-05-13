Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и сравнял счет в финале Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:27 13.05.2026 (обновлено: 21:28 13.05.2026)
"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и сравнял счет в финале Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкЭпизод матча "Локомотив" (Ярославль) - "Ак Барс" (Казань)
Эпизод матча Локомотив (Ярославль) - Ак Барс (Казань) - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ.
  • Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой «Ак Барса» со счетом 5:1.
  • Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом" во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой "Ак Барса" со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В составе победителей хет-трик оформил Митчелл Миллер (17, 51, 60-я минуты), также шайбы забросили Илья Карпухин (8) и Нэйтан Тодд (39). У хозяев отличился Георгий Иванов (55).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
1 : 5
Ак Барс
54:37 • Георгий Иванов
(Артур Каюмов, Никита Черепанов)
07:39 • Илья Карпухин
(Александр Барабанов, Артем Галимов)
16:27 • Mitchell Miller
(Артем Галимов, Александр Барабанов)
38:08 • Нэйтан Тодд
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
50:55 • Mitchell Miller
59:29 • Mitchell Miller
Календарь Турнирная таблица История встреч
Автор первой шайбы в матче Карпухин провел 500-ю игру в КХЛ. Сотые матчи в плей-офф лиги провели защитник казанской команды обладатель Кубка Гагарина 2018 года Никита Лямкин и форвард "Локомотива" Александр Полунин, который завоевал трофей в сезоне-2024/25. Сотый матч в КХЛ провел словацкий нападающий ярославской команды Рихард Паник.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третья игра пройдет в Казани 15 мая.
"Локомотив" завершил регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. На пути к финалу команда обыграла московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0) и омский "Авангард" (4-3). "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. Ранее в плей-офф казанцы одержали победы над челябинским "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и магнитогорским "Металлургом" (4-1).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Овечкин с семьей прилетел в Москву
Вчера, 16:16
 
ХоккейСпортИлья КарпухинНикита ЛямкинГеоргий ИвановЛокомотив (Ярославль)Ак БарсКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала