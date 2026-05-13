"Ак Барс" обыграл "Локомотив" и сравнял счет в финале Кубка Гагарина

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал гостевую победу над ярославским "Локомотивом" во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой "Ак Барса" со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В составе победителей хет-трик оформил Митчелл Миллер (17, 51, 60-я минуты), также шайбы забросили Илья Карпухин (8) и Нэйтан Тодд (39). У хозяев отличился Георгий Иванов (55).

Автор первой шайбы в матче Карпухин провел 500-ю игру в КХЛ. Сотые матчи в плей-офф лиги провели защитник казанской команды обладатель Кубка Гагарина 2018 года Никита Лямкин и форвард "Локомотива" Александр Полунин, который завоевал трофей в сезоне-2024/25. Сотый матч в КХЛ провел словацкий нападающий ярославской команды Рихард Паник.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третья игра пройдет в Казани 15 мая.