В "Единой России" рассказали о поддержке аграриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году государство направило на поддержку аграриев порядка 665 миллиардов рублей.
- Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в 2025 году превысило 110 миллиардов рублей.
ОМСК, 13 мая — РИА Новости. Порядка 665 миллиардов рублей в 2025 году было направлено государством на поддержку аграриев, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В среду "Единая Россия" проводит в Омске отчетно-программный форум "Есть результат!", основной темой форума стало развитие села.
«
"Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169 процентов, мясом — на 101,7 процента, мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. <...> За этими рекордами стоят конкретные решения "Единой России". Вместе с правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную государственную поддержку: порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году", — сказал Якушев на пленарном заседании форума.
Секретарь генсовета ЕР подчеркнул, что сельское хозяйство — это "локомотив экономики" России и предмет ее национальной гордости.
"Второе направление — это комплексное развитие сельских территорий. Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты "Единой России" ежегодно гарантируют ее финансирование. В 2025 году оно достигло более 110 миллиардов рублей", — добавил он.