Названы регионы России, где зарплаты выросли за десять лет сильнее всего

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Средние зарплаты за последние десять лет выросли как минимум втрое в 40 российских регионах, сильнее всего - в республиках Марий Эл, Алтай и Удмуртия, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране номинальные зарплаты за последние 10 лет выросли в три раза - до 103,9 тысячи рублей с 33,9 тысячи.