Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы России, где зарплаты выросли за десять лет сильнее всего - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 12.05.2026 (обновлено: 00:39 12.05.2026)
Названы регионы России, где зарплаты выросли за десять лет сильнее всего

РИА Новости: средние зарплаты выросли за десять лет сильнее всего на Алтае

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплаты за последние десять лет выросли как минимум втрое в 40 российских регионах.
  • Сильнее всего зарплаты выросли в республиках Марий Эл, Алтай и Удмуртия — в 3,4 раза.
  • В среднем по стране номинальные зарплаты за последние 10 лет выросли в три раза — до 103,9 тысячи рублей с 33,9 тысячи.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Средние зарплаты за последние десять лет выросли как минимум втрое в 40 российских регионах, сильнее всего - в республиках Марий Эл, Алтай и Удмуртия, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Во всех трех регионах средние зарплаты увеличились с февраля 2016 года по февраль 2026 года в 3,4 раза. Примерно в 3,3 раза трудовые доходы за указанный период увеличились в Курганской и Владимирской областях, а также в Алтайском крае и Татарстане.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Стало известно, где в России средние зарплаты выше миллиона рублей
10 мая, 01:33
Средние зарплаты жителей Мордовии, Новосибирской, Курской, Липецкой, Брянской и Амурской областей, Забайкальского края и Чувашии выросли в 3,2 раза.
Еще в 11 регионах, включая Воронежскую, Тамбовскую и Оренбургскую области, а также Краснодарский край, рост трудовых доходов за десять лет составил 3,1 раза.
Наконец, как минимум втрое больше стали получать жители еще 14 регионов, включая Москву, Белгородскую, Московскую и Нижегородскую области.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране номинальные зарплаты за последние 10 лет выросли в три раза - до 103,9 тысячи рублей с 33,9 тысячи.
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В России быстрее всего растут зарплаты новых сотрудников
8 мая, 02:42
 
РоссияРеспублика АлтайВладимирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала