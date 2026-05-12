Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ раскритиковала призывы изолировать пассажиров лайнера с хантавирусом - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 12.05.2026 (обновлено: 16:17 12.05.2026)
ВОЗ раскритиковала призывы изолировать пассажиров лайнера с хантавирусом

ВОЗ назвала призывы изолировать пассажиров на лайнере с хантавирусом негуманными

© REUTERS / Borja SuarezКруизный лайнер MV Hondius покидает порт Гранадилья на острове Тенерифе, Испания
Круизный лайнер MV Hondius покидает порт Гранадилья на острове Тенерифе, Испания - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Borja Suarez
Круизный лайнер MV Hondius покидает порт Гранадилья на острове Тенерифе, Испания
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ считает необоснованными и негуманными призывы изолировать заразившихся хантавирусом пассажиров на лайнере MV Hondius.
  • В организации подчеркивают, что риск для здоровья людей остается низким и все усилия направлены на его минимизацию.
  • Наблюдать за пациентами рекомендуют в течение 42 дней в специально отведенном карантинном учреждении или дома.
ЖЕНЕВА, 12 мая — РИА Новости. ВОЗ считает призывы изолировать пассажиров лайнера MV Hondius, где был обнаружен хантавирус, необоснованными, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Это было бы негуманно и не нужно. Я бы даже сказал, что это жестоко. Мы были убеждены, что высадку этих пассажиров можно осуществить безопасным для них и жителей Тенерифе способом, с соблюдением прав человека пассажиров и экипажа", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
8 мая, 18:40
По его утверждению, организация относится к ситуации очень серьезно, однако риск для здоровья людей остается низким как для жителей Тенерифе, так и для всего мира.
"Все наши усилия за последнюю неделю были направлены на то, чтобы свести его к минимуму", — подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ рекомендует активно наблюдать за пациентами в специально отведенном карантинном учреждении или дома в течение 42 дней с момента последнего контакта — в нынешнем случае до 21 июня.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заражения, девять из которых подтвердили как вирус Андес — единственный штамм, передающийся от человека к человеку.
После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку и возвращение людей на родину. Россиянин из состава экипажа продолжит путь в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.
Отрицательный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с хантавирусом
8 мая, 16:12
 
В миреТенерифеИспанияАргентинаПедро СанчесВОЗХантавирусКабо-ВердеЮжная АмерикаНидерландыЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала