ВОЗ раскритиковала призывы изолировать пассажиров лайнера с хантавирусом

ЖЕНЕВА, 12 мая — РИА Новости. ВОЗ считает призывы изолировать пассажиров лайнера MV Hondius, где был обнаружен хантавирус, необоснованными, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Это было бы негуманно и не нужно. Я бы даже сказал, что это жестоко. Мы были убеждены, что высадку этих пассажиров можно осуществить безопасным для них и жителей Тенерифе способом, с соблюдением прав человека пассажиров и экипажа", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
По его утверждению, организация относится к ситуации очень серьезно, однако риск для здоровья людей остается низким как для жителей Тенерифе, так и для всего мира.
"Все наши усилия за последнюю неделю были направлены на то, чтобы свести его к минимуму", — подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ рекомендует активно наблюдать за пациентами в специально отведенном карантинном учреждении или дома в течение 42 дней с момента последнего контакта — в нынешнем случае до 21 июня.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заражения, девять из которых подтвердили как вирус Андес — единственный штамм, передающийся от человека к человеку.
После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку и возвращение людей на родину. Россиянин из состава экипажа продолжит путь в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.