12:51 12.05.2026 (обновлено: 15:36 12.05.2026)
ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса, девять подтверждены как вирус Андес

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
  • Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
  • Девять случаев подтверждены как заражение вирусом Андес, три случая закончились летальным исходом.
  • Все предполагаемые и подтвержденные случаи изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением.
ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из 11 случаев подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Трансляция велась в официальном аккаунте ВОЗ в соцсети Х.
Он отметил, что все предполагаемые и подтвержденные случаи изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением, "что сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения".
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы.
Здоровье - ОбществоИспанияАргентинаКабо-ВердеПедро СанчесВОЗХантавирус
 
 
