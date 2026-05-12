ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса

ЖЕНЕВА, 12 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что все предполагаемые и подтвержденные случаи изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением, "что сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения".