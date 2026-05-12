В Рособрнадзоре разъяснили порядок пересдачи ЕГЭ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Выпускники российских школ в 2026 году 8 и 9 июля смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и использовать новый результат при поступлении в вузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

"С 2024 года выпускники могут пересдать один учебный предмет по своему выбору и использовать результаты пересдачи при приеме на обучение вузы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пересдать можно любой предмет, в том числе русский язык, математику или предмет по выбору.

В 2026 году дополнительными датами пересдач установлены 8 и 9 июля.

"Обязательные предметы (русский язык и/или математика) для получения аттестата выпускники могут пересдать в резервные дни основного периода, а также дается возможность пересдать и в дополнительный (сентябрьский) период, предусмотренный расписанием", - следует из сообщения.