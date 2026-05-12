МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского неминуемо ждут обвинения в преступном создании испытательного полигона на украинской территории по производству смертельного биологического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Режим Зеленского неминуемо ждут обвинения не только в масштабной коррупции (в уголовном деле Ермака-Миндича уже 40 томов), но и в преступном создании испытательного полигона на украинской территории по производству смертельного биологического оружия. Глава американской нацразведки Тулси Габбард заявила, что США проведут расследование деятельности американских биолабораторий, более 40 из которых находятся на Украине", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Государственная Дума и Совет Федерации в 2022-2023 годах проводили масштабное парламентское расследование с привлечением широкого пула отечественных и зарубежных экспертов, в том числе всемирно известного американского профессора Джефри Сакса.
"И один из выводов комиссии – на Украине под вывеской "медико-биологической деятельности" реализовывались проекты военно-прикладного характера, нарушающие КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении)", - напомнил глава думского комитета.
По словам Слуцкого, российские депутаты и сенаторы не единожды обращались к ООН и парламентам стран мира с требованием безотлагательно расследовать деятельность биолабораторий на Украине как угрозы безопасности и национальному суверенитету, однако при экс-президенте США Джо Байдене любые упоминания об этом называли "российской пропагандой" и "конспирологией", а конгресс высокомерно игнорировал заявления Федерального Собрания РФ.
"Теперь российский парламент услышали в Нацразведке США? P.S.: Доклад Парламентской комиссии ФС РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, был официально обнародован летом 2023 года. И, уверен, теперь его выводы приобретают новое - усиленное - звучание далеко за пределами нашей страны", - добавил политик.