ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани" в матче плей-офф Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
22:02 12.05.2026
ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани" в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч ЦСКА - "Локомотив-Кубань"
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч ЦСКА - "Локомотив-Кубань". Архивное фото
  • ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубани» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 88:97.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА дома уступил краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в овертайме первого матча полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла во вторник в Москве и завершилась поражением ЦСКА со счетом 88:97 (23:18, 20:24, 22:20, 18:21, 5:14). В составе армейцев самым результативным игроком стал Ливио Жан-Шарль (15 очков), а Никита Курбанов оформил дабл-дабл (12 очков + 11 подборов). У "Локомотива-Кубани" Ален Хаджибегович набрал больше всех очков и оформил дабл-дабл (20 очков + 12 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу краснодарской команды. Второй матч также пройдет в Москве 14 мая.
