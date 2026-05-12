ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани" в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА дома уступил краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в овертайме первого матча полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла во вторник в Москве и завершилась поражением ЦСКА со счетом 88:97 (23:18, 20:24, 22:20, 18:21, 5:14). В составе армейцев самым результативным игроком стал Ливио Жан-Шарль (15 очков), а Никита Курбанов оформил дабл-дабл (12 очков + 11 подборов). У "Локомотива-Кубани" Ален Хаджибегович набрал больше всех очков и оформил дабл-дабл (20 очков + 12 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу краснодарской команды. Второй матч также пройдет в Москве 14 мая.