ЦСКА ведет переговоры с двумя экс-тренерами "Динамо", пишут СМИ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА ведет активные переговоры с немцем Сандро Шварцем и чехом Марцелом Личкой по поводу их назначения на пост главного тренера, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.