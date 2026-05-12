ЦСКА ведет переговоры с двумя экс-тренерами "Динамо", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
18:15 12.05.2026
ЦСКА ведет переговоры с двумя экс-тренерами "Динамо", пишут СМИ

ЦСКА ведет переговоры с экс-тренерами "Динамо" Шварцем и Личкой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
Главный тренер Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА ведет активные переговоры с немцем Сандро Шварцем и чехом Марцелом Личкой по поводу их назначения на пост главного тренера, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА 4 мая уволил главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов. Перед последним туром Российской премьер-лиги армейский клуб с 48 очками идет на пятом месте в таблице и лишился шансов на медали.
По данным источника, главный кандидат - Шварц. Немцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить клуб. При этом у ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить Игдисамова.
Шварц тренировал московское "Динамо" в 2020-2022 годах. Личка возглавлял "бело-голубых" с 2023 по 2025 год.
Футбол, Марцел Личка, Сандро Шварц, ПФК ЦСКА, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
