ЦСКА ведет переговоры с двумя экс-тренерами "Динамо", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб ЦСКА ведет активные переговоры с Сандро Шварцем и Марцелом Личкой о назначении на пост главного тренера.
- Главный кандидат — Сандро Шварц, ему нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить клуб.
- 4 мая ЦСКА уволил главного тренера команды Фабио Челестини, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА ведет активные переговоры с немцем Сандро Шварцем и чехом Марцелом Личкой по поводу их назначения на пост главного тренера, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
ЦСКА 4 мая уволил главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов. Перед последним туром Российской премьер-лиги армейский клуб с 48 очками идет на пятом месте в таблице и лишился шансов на медали.
По данным источника, главный кандидат - Шварц. Немцу нравится проект ЦСКА, и он готов возглавить клуб. При этом у ЦСКА есть другие варианты, включая возможность оставить Игдисамова.