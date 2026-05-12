Трамп вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вылетел из Вашингтона в Пекин, где он, как ожидается, проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Борт американского лидера вылетел с базы ВВС Эндрюс неподалеку от Вашингтона примерно в 21.37 мск. Оттуда он полетит на Аляску для дозаправки, а после направится в Пекин. В китайскую столицу Трамп, как ожидается, прибудет в среду.
Согласно расписанию президента, в четверг и пятницу у него запланированы переговоры и другие совместные мероприятия с лидером Китая. В пятницу Трамп покинет Пекин и направится обратно в Вашингтон.
Сам американский лидер в понедельник заявлял, что в ходе визита обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия, вопросы энергетики и ситуацию вокруг Ирана.
При этом в китайском МИД отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Там также заявляли, что Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с США, вместе привнося в мир больше стабильности и определенности.
Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.