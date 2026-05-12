Меланья Трамп не поедет с мужем в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Меланья Трамп не будет сопровождать мужа в ходе его визита в Китай.
- Американский лидер посетит Пекин 13–15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать своего супруга, президента США Дональда Трампа, в ходе его визита в Китай на этой неделе, передает телеканал NewsNation со ссылкой на представителя администрации.
"Первая леди Меланья Трамп не поедет в Китай вместе с президентом Трампом", - написала корреcпондент телеканала Либби Дин в соцсети X.
Американский лидер посетит Пекин 13-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Ранее Трамп сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с лидером КНР намерен поднять вопрос о продолжении поставок американского оружия Тайваню, а также обсудить глобальную энергетическую повестку и пути урегулирования ситуации вокруг Ирана.