Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп допустил возможность визита в Россию в этом году.
- По его мнению, конфликт между Москвой и Киевом близок к завершению.
- Сам он собирается сделать для этого "все возможное".
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году в рамках мирных усилий по Украине.
«
"Это возможно", — сказал он журналистам перед вылетом в Китай.
На Украине сделали отчаянное заявление о России
Вчера, 09:29
По его мнению, завершение конфликта уже очень близко. Сам же он собирается сделать для этого "все возможное".
Девятого мая глава государства, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как окончательную точку, а не для каких-либо переговоров. При этом в конфликте, по словам Владимира Путина, "дело идет к завершению".
В тот же день его американский коллега в разговоре с журналистами допустил отправку в Россию группы переговорщиков. А днем ранее Трамп выступил с инициативой о прекращении огня с 9 по 11 мая. Ее поддержали и Москва, и Киев. При этом за весь период перемирия в зоне СВО было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.
Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, решение о перемирии последовало после телефонного разговора лидеров. Беседа состоялась в конце апреля. Тогда они сошлись во мнении, что затянуть конфликт пытается подстрекаемый европейцами глава киевского режима.
"Дело идет к завершению": Путин все сказал
10 мая, 11:59