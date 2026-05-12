Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что к концу года ждет главу КНР с ответным визитом - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 12.05.2026 (обновлено: 21:22 12.05.2026)
Трамп заявил, что к концу года ждет главу КНР с ответным визитом

Трамп заявил, что к концу года ждет главку КНР с ответным визитом

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина с ответным визитом в Вашингтоне.
  • Визит ожидается до конца года.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина с ответным визитом в Вашингтоне к концу года.
«
"Он приедет сюда, это будет замечательно", - сказал Трамп журналистам.
Он уточнил, что ждет Си Цзиньпина до конца года.
«
"У нас прекрасные отношения, наши дела с Китаем идут очень хорошо", - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Меланья Трамп не поедет с мужем в Китай
Вчера, 21:22
 
В миреСШАКитайВашингтон (штат)Си ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала