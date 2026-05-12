Хегсет: Трамп примет решение о продаже оружия Тайваню после визита в Китай - РИА Новости, 12.05.2026
17:28 12.05.2026
Хегсет: Трамп примет решение о продаже оружия Тайваню после визита в Китай

© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп примет решение о продаже американского вооружения Тайваню после поездки в Китай.
  • Трамп обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия в ходе предстоящего визита в Китай.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет решение касательно продажи американского вооружения Тайваню после его предстоящей поездки в Китай, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«
"Президент сейчас собирается в поездку, и я буду его сопровождать. Он будет принимать все решения, связанные с этим", - сказал Хегсет на слушаниях в ответ на вопрос о планах по дальнейшей продаже вооружения острову.
В понедельник, 11 мая, Трамп заявил, что обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия в ходе предстоящего визита в Китай.
Американский лидер посетит Пекин 13-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
В миреКитайТайваньПекинДональд ТрампПит ХегсетСи ЦзиньпинМинистерство обороны США
 
 
