Хегсет: Трамп примет решение о продаже оружия Тайваню после визита в Китай

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет решение касательно продажи американского вооружения Тайваню после его предстоящей поездки в Китай, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Президент сейчас собирается в поездку, и я буду его сопровождать. Он будет принимать все решения, связанные с этим", - сказал Хегсет на слушаниях в ответ на вопрос о планах по дальнейшей продаже вооружения острову.
В понедельник, 11 мая, Трамп заявил, что обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия в ходе предстоящего визита в Китай.