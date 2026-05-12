Трамп 12 мая вылетит в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп 12 мая вылетит в Пекин.
- В четверг и пятницу Трамп проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вылетит в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил Белый дом.
В четверг и пятницу президент проведет встречи с главой Китая, говорится в расписании Трампа.
Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.