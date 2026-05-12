Рейтинг@Mail.ru
Трамп 12 мая вылетит в Китай - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 12.05.2026
Трамп 12 мая вылетит в Китай

Трамп 12 мая вылетит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп 12 мая вылетит в Пекин.
  • В четверг и пятницу Трамп проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник вылетит в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил Белый дом.
Исходя из расписания Трампа, которое распространил Белый дом, американский лидер покинет свою резиденцию в 13.40 (20.40 мск), направится на базу Эндрюс, а оттуда - в Китайскую Народную Республику, с дозаправкой на Аляске. В Пекин Трамп, как ожидается, прибудет в среду.
В четверг и пятницу президент проведет встречи с главой Китая, говорится в расписании Трампа.
Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Белый дом пригласил Маска и Кука сопровождать Трампа в Китае, пишут СМИ
Вчера, 19:40
 
В миреКитайПекинСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала