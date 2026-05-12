Трамп планирует провести длительный разговор с Си Цзиньпином по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил о намерении провести длительные переговоры с Си Цзиньпином по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана.
- Американский лидер посетит Пекин 13–15 мая.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести длительные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана в ходе своего предстоящего визита в Китай.
"Думаю, у нас будет долгий разговор об этом", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что он намерен передать Си Цзиньпину в связи с конфликтом в Иране.
Американский лидер посетит Пекин 13-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.