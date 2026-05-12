Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует провести длительный разговор с Си Цзиньпином по Ирану - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 12.05.2026 (обновлено: 21:04 12.05.2026)
Трамп планирует провести длительный разговор с Си Цзиньпином по Ирану

Трамп планирует провести длительный разговор с Си Цзиньпином по вопросу Ирана

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о намерении провести длительные переговоры с Си Цзиньпином по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана.
  • Американский лидер посетит Пекин 13–15 мая.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести длительные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана в ходе своего предстоящего визита в Китай.
«
"Думаю, у нас будет долгий разговор об этом", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что он намерен передать Си Цзиньпину в связи с конфликтом в Иране.
Американский лидер посетит Пекин 13-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Трамп в Пекине не сможет ответить на главный китайский вопрос
Вчера, 08:00
 
В миреИранСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала