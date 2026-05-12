Талалаев заявил, что в РПЛ может появиться женщина-тренер

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев в разговоре с РИА Новости допустил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут начать работать специалисты-женщины.

В апреле берлинская "Герта" стала первым клубом из пятерки ведущих европейских чемпионатов, назначившим тренером женщину. 34-летняя Мари-Луизе Эта была назначена исполняющей обязанности главного тренера до конца текущего сезона. Под ее руководством команда провела четыре матча, по разу победив и сыграв вничью, потерпев при этом два поражения.