США разбудили нечто жуткое, что они все годы боялись от России больше всего

Предательский удар по руководству Ирана под прикрытием "переговоров", нанесенный ВВС Израиля и США 28 февраля сего года, показал всем, что из языка общения с коллективным Западом нужно навсегда убрать слово "доверие" и жирно подчеркнуть слово "угроза".

Если верить заявлениям южнокорейской разведки (NIS), это сделало руководство КНДР , которое инициировало 22 марта на первой сессии 15-го Верховного народного собрания в Пхеньяне принятие особой поправки в конституцию страны.

Нужно отметить, что еще в 2023 году КНДР внесла в свою конституцию поправку, которая "закрепляет политику страны, направленную на интенсификацию разработки ядерного оружия для обеспечения прав выживания и сдерживания войны на фоне конфронтации с США", после чего корейское руководство неоднократно подчеркивало, что любая атака на страну вызовет "катастрофические последствия" для агрессора.

Однако история с молниеносным обезглавливающим ударом по Ирану (49 убитых высокопоставленных государственных и военных деятелей) показала, что те же американцы вполне могут считать, что если ликвидировать руководство КНДР, то это ликвидирует режим, а с ним и ядерную угрозу, — а значит, нужно исходить из самого худшего.

Британское издание The Telegraph процитировало южнокорейских экспертов, которые утверждают, что главной причиной введения в конституцию КНДР нового особого положения стал именно удар по иранскому руководству: "Это стало последним звонком".

Технические особенности системы, которая должна будет без участия людей запустить гарантированный ядерный удар по врагам КНДР в случае гибели руководства, пока в деталях неизвестны, но можно предположить, что она будет построена по образу и подобию советской, а теперь российской системы под названием "Периметр" (в западной терминологии — "Мертвая рука").

Автоматическая система ядерного удара возмездия "Периметр" — одна из самых секретных, сложных и устрашающих военно-технических систем, известных человечеству. За ее появление американцы должны благодарить своего умного президента Рональда Рейгана , который решил попугать Советский Союз и объявил о создании системы СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), в рамках которой предполагалось, что США могут нанести по СССР упреждающий ядерный удар, а потом с помощью противоракет и лазерных спутников сбить запущенные в ответ оставшиеся советские стратегические ядерные ракеты.

Параллельно с этим американцы, желая парализовать нас страхом, демонстративно расхваливали резко увеличившуюся точность их ядерных ракет "Трайдент", запускавшихся с подводных лодок, и минимальное время подлета ядерных ракет "Першинг-2", размещенных в Германии (менее трех минут, что не давало времени на принятие решения и передачу приказов по существующей командной вертикали).

Оставался один вариант: сделать так, чтобы об упреждающих, обезглавливающих, облагораживающих и обеззараживающих ударах враг и подумать не мог даже в самом страшном сне.

В связи с этим в 1985 году в СССР встала на боевое дежурство система "Периметр", которая гарантировала запуск всех (!) оставшихся ядерных носителей по целям на коллективном Западе, даже если отдавать команду об этом уже будет некому.

По утверждению западных экспертов, "Периметр", постоянно модернизируясь, существует по сей день, включая в себя сеть специальных сенсоров и датчиков, многократно дублированные системы управления, сверхзащищенные пусковые шахты и собственно ядерные ракеты, к которым сейчас присоединились гиперзвуковые "ангелы мести".

Согласно западным источникам, в случае кризиса российское руководство включает систему, которая начинает мониторить обстановку и с этого момента действует уже абсолютно самостоятельно.

Для запуска машины Судного дня должны совпасть три условия. Во-первых, датчики должны определить, что по России нанесен ядерный удар: особые сейсмические волны, оптические вспышки, характерные для ядерных взрывов, и определенный уровень радиации. Во-вторых, должны быть недоступны все линии связи с командными центрами — это означает, что на том конце провода все мертвы. И в-третьих, в течение определенного времени нет команды "отбой". Когда все условия соблюдены, из специальных пусковых установок автоматически вылетают особые командные ракеты, защищенные от радиации и оборудованные мощными радиопередатчиками. Они взмывают в стратосферу и, пролетая над выжженной территорией страны, шлют закодированный сигнал всем выжившим ядерным носителям. Ядерные ракеты, согласно заложенным программам, наносят удар по врагу, превращая волшебные сады в слой вулканического стекла, которое будет празднично светиться еще миллионы лет. Эта планета испортилась, давайте новую.

Для полного уничтожения США — чтобы не осталось ни былинки, по расчетам экспертов, нужно не более 200 ядерных зарядов. У России их 6300.

По данным западных разведок, у КНДР сейчас около 60 ядерных зарядов и Пхеньян вышел на производство 20 стратегических ракет в год. Как показал конфликт на Ближнем Востоке , на каждую хитрую американскую ПВО находится дрон с винтом, то есть даже нескольких десятков корейских ракет будет вполне достаточно, чтобы вернуть Америку в эпоху динозавров.