Синнер выиграл 31-й матч подряд на "Мастерсах", сравнявшись с Джоковичем - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
17:43 12.05.2026
Синнер выиграл 31-й матч подряд на "Мастерсах", сравнявшись с Джоковичем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер обыграл Андреа Пеллегрино и вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • Синнер выиграл свой 31-й матч подряд на «Мастерсах» и сравнялся с Новаком Джоковичем по продолжительности рекордной серии побед на турнирах этой категории.
  • В следующем раунде Синнер сыграет с победителем матча между Андреем Рублевым и Николозом Басилашвили.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино и вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча четвертого круга завершилась победой Синнера со счетом 6:2, 6:3. Пеллегрино занимает 155-е место в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
Синнер выиграл свой 31-й матч подряд на "Мастерсах" и сравнялся с сербом Новаком Джоковичем по продолжительности рекордной серии побед на турнирах этой категории. Ранее итальянец обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (30 побед).
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (14-я ракетка мира) и грузином Николозом Басилашвили (117).
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
