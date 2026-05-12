Синнер выиграл 31-й матч подряд на "Мастерсах", сравнявшись с Джоковичем

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино и вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.