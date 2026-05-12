Синнер выиграл 31-й матч подряд на "Мастерсах", сравнявшись с Джоковичем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янник Синнер обыграл Андреа Пеллегрино и вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
- Синнер выиграл свой 31-й матч подряд на «Мастерсах» и сравнялся с Новаком Джоковичем по продолжительности рекордной серии побед на турнирах этой категории.
- В следующем раунде Синнер сыграет с победителем матча между Андреем Рублевым и Николозом Басилашвили.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино и вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча четвертого круга завершилась победой Синнера со счетом 6:2, 6:3. Пеллегрино занимает 155-е место в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
Синнер выиграл свой 31-й матч подряд на "Мастерсах" и сравнялся с сербом Новаком Джоковичем по продолжительности рекордной серии побед на турнирах этой категории. Ранее итальянец обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (30 побед).
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (14-я ракетка мира) и грузином Николозом Басилашвили (117).