11:20 12.05.2026
СМИ: "Симпсоны" 14 лет назад предсказали вспышку хантавируса

© 20th Century Fox Television/Fox Television Animation, 1989Кадр из мультфильмы "Симпсоны"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мультсериал «Симпсоны» 14 лет назад предсказал вспышку смертельно опасного хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
  • Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, при этом Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
  • В 2012 году в эпизоде «Симпсонов» была показана сцена на круизном лайнере, где объявляют о смертельном вирусе, но по сценарию это оказалась шутка Барта Симпсона.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мультсериал "Симпсоны" 14 лет назад предсказал вспышку смертельно опасного хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, пишет газета Mirror US.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Мультсериал "Симпсоны" предсказал, что в плавание отправится круизный лайнер, охваченный вирусом", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, в 2012 году вышел 19-й эпизод 23-го сезона "Симпсонов", где Мардж и Гомер вместе с детьми находятся на круизном лайнере. Внезапно на лайнере начинается сигнал тревоги, а на огромном экране транслируют видеообращение генерала Уильяма Салливана.
"Смертельный вирус Пандоры распространяется быстро. Все корабли должны остаться в море", - приводит газета слова генерала, после которых на лайнере начинается паника.
Газета отмечает, что по сценарию мультфильма не было никакого вируса, это была шутка Барта Симпсона, который хотел продлить отпуск.
"Симпсоны" уже не в первый раз предсказывают события за годы или даже десятилетия до их реального воплощения. Так, мультфильм предсказал сделку конгломерата Walt Disney Company и компании 21st Century Fox, президентство Дональда Трампа, а также появление Apple Watch.
