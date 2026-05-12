СМИ: "Симпсоны" 14 лет назад предсказали вспышку хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ Мультсериал «Симпсоны» 14 лет назад предсказал вспышку смертельно опасного хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мультсериал "Симпсоны" 14 лет назад предсказал вспышку смертельно опасного хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, пишет газета Mirror US

Кабо-Верде. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.

"Мультсериал "Симпсоны" предсказал, что в плавание отправится круизный лайнер, охваченный вирусом", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, в 2012 году вышел 19-й эпизод 23-го сезона "Симпсонов", где Мардж и Гомер вместе с детьми находятся на круизном лайнере. Внезапно на лайнере начинается сигнал тревоги, а на огромном экране транслируют видеообращение генерала Уильяма Салливана.

"Смертельный вирус Пандоры распространяется быстро. Все корабли должны остаться в море", - приводит газета слова генерала, после которых на лайнере начинается паника.

Газета отмечает, что по сценарию мультфильма не было никакого вируса, это была шутка Барта Симпсона, который хотел продлить отпуск.