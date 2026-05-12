Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев сделал смелый прогноз по участию сборной России в Олимпиаде-2028 - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:05 12.05.2026 (обновлено: 11:43 12.05.2026)
Тарпищев сделал смелый прогноз по участию сборной России в Олимпиаде-2028

Тарпищев: сборная России по теннису выступит на Олимпиаде в полном составе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шамиль Тарпищев предположил, что сборная России выступит на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости предположил, что национальная команда выступит на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе.
В марте делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США. По итогам переговоров олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в Соединенных Штатах хотят видеть полноценное возвращение российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2028 года.
«
"Думаю, на Олимпиаде 2028 года у нас будет полная команда. Будет полный допуск!" - сказал Тарпищев.
Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).
Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут 14-30 июля в Лос-Анджелесе.
Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
США заинтересованы в участии россиян в Олимпиаде-2028, заявил Смирнов
28 марта, 08:35
 
ТеннисШамиль ТарпищевСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФФедерация тенниса России (ФТР)Олимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала