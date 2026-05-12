Тарпищев сделал смелый прогноз по участию сборной России в Олимпиаде-2028

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) от России Шамиль Тарпищев в разговоре с РИА Новости предположил, что национальная команда выступит на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе.
В марте делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США. По итогам переговоров олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в Соединенных Штатах хотят видеть полноценное возвращение российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2028 года.
"Думаю, на Олимпиаде 2028 года у нас будет полная команда. Будет полный допуск!" - сказал Тарпищев.
Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. В течение последнего времени российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF).
Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут 14-30 июля в Лос-Анджелесе.