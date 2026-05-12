Правительство выработает меры для устранения дефицита инженерных кадров

15:45 12.05.2026 (обновлено: 15:48 12.05.2026)
  • Правительство России выработает комплекс мер для устранения дефицита инженерных кадров и повышения качества их подготовки.
  • Мишустин подчеркнул важность экспертизы академического сообщества, опыта и мнения бизнеса и корпораций в решении этой задачи.
  • Будут донастраиваться флагманские проекты в сфере образования, такие как "Профессионалитет" и "Приоритет-2030", а также проект по повышению качества преподавания фундаментальных дисциплин в вузах.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России выработает комплекс мер для устранения дефицита инженерных кадров в стране и повышения качества их подготовки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина во вторник провел стратегическую сессию о развитии образовательных организаций, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства.
"В рамках сегодняшней стратсессии предстоит выработать комплекс мер, которые необходимо будет реализовать в ближайшее время, чтобы устранить дефицит и структурный дисбаланс инженерных кадров, повысить качество их подготовки", - сказал Мишустин.
По его словам, принципиальное значение в этой работе имеет экспертиза академического сообщества, опыт и мнение бизнеса, корпораций и всех заинтересованных сторон.
Необходимо в соответствии с новыми подходами донастраивать флагманские проекты в сфере образования, подчеркнул он. Речь идет о проекте "Профессионалитет" и программе "Приоритет-2030", о создании передовых инженерных школ и строительстве сети университетских кампусов, уточнил премьер.
Наряду с этим важно расширять проект по повышению качества преподавания фундаментальных дисциплин в вузах на базе передовых инженерных школ, указал Мишустин. Он реализуется с 2025 года и призван помочь студентам осваивать ключевые естественнонаучные предметы, напомнил глава кабмина.
"Ранее мы подробно рассматривали ход создания института главных конструкторов. Сегодня он действует уже в 38 инженерных университетах. В него вовлечены представители высшей школы, индустрии, академического сообщества, специалисты, которые имеют прямое отношение к конструкторской деятельности", - упомянул премьер.
Он предложил участникам стратсессии обсудить развитие этого направления. Мишустин подчеркнул, что вопросы подготовки инженерных кадров относятся не только к конкретной отрасли, а имеют системное значение для экономики и промышленности России, поскольку связаны с развитием кадрового и научно-технологического потенциала, обеспечением конкурентоспособности страны и достижением технологического лидерства в ключевых областях.
