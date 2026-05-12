Правительство выработает меры для устранения дефицита инженерных кадров

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России выработает комплекс мер для устранения дефицита инженерных кадров в стране и повышения качества их подготовки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина во вторник провел стратегическую сессию о развитии образовательных организаций, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства.

"В рамках сегодняшней стратсессии предстоит выработать комплекс мер, которые необходимо будет реализовать в ближайшее время, чтобы устранить дефицит и структурный дисбаланс инженерных кадров, повысить качество их подготовки", - сказал Мишустин

По его словам, принципиальное значение в этой работе имеет экспертиза академического сообщества, опыт и мнение бизнеса, корпораций и всех заинтересованных сторон.

Необходимо в соответствии с новыми подходами донастраивать флагманские проекты в сфере образования, подчеркнул он. Речь идет о проекте "Профессионалитет" и программе "Приоритет-2030", о создании передовых инженерных школ и строительстве сети университетских кампусов, уточнил премьер.

Наряду с этим важно расширять проект по повышению качества преподавания фундаментальных дисциплин в вузах на базе передовых инженерных школ, указал Мишустин. Он реализуется с 2025 года и призван помочь студентам осваивать ключевые естественнонаучные предметы, напомнил глава кабмина.

"Ранее мы подробно рассматривали ход создания института главных конструкторов. Сегодня он действует уже в 38 инженерных университетах. В него вовлечены представители высшей школы, индустрии, академического сообщества, специалисты, которые имеют прямое отношение к конструкторской деятельности", - упомянул премьер.