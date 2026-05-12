Ромашина рассказала, что получала предложение о работе в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Семикратная олимпийская чемпионка главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью РИА Новости рассказала, что после завершения карьеры получала предложение о работе в национальной команде Китая.
Ромашина 13 января была утверждена на посту главного тренера сборной России. Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, она завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.
"Нас звали в Китай, - рассказала Ромашина. - Это было активное время у китайских федераций, они искали специалистов. Им нужен был как раз играющий тренер. Предлагали переехать. 2021 или 2022 год это был. Но у меня семья. Уехать с ними туда – невозможно, такой вариант не рассматривался. А ездить туда-сюда… Ни мне, ни китайской стороне такое не нужно было. Еще с Сашей Пацкевич и Владой Чигиревой успели поработать с итальянской командой после Олимпиады. Это интересно, тоже опыт".