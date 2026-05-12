Рейтинг@Mail.ru
Ромашина рассказала, что получала предложение о работе в Китае - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 12.05.2026
Ромашина рассказала, что получала предложение о работе в Китае

Ромашина рассказала, что получала предложение о работе в сборной Китая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер сборной России по синхронному плаванию, рассказала, что получала предложение о работе в национальной команде Китая.
  • Предложение поступило в 2021 или 2022 году, но она отказалась из-за невозможности переезда с семьей.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Семикратная олимпийская чемпионка главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью РИА Новости рассказала, что после завершения карьеры получала предложение о работе в национальной команде Китая.
Ромашина 13 января была утверждена на посту главного тренера сборной России. Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Помимо семи золотых олимпийских медалей, она завоевала 21 золото чемпионатов мира и 13 золотых медалей чемпионатов Европы.
"Нас звали в Китай, - рассказала Ромашина. - Это было активное время у китайских федераций, они искали специалистов. Им нужен был как раз играющий тренер. Предлагали переехать. 2021 или 2022 год это был. Но у меня семья. Уехать с ними туда – невозможно, такой вариант не рассматривался. А ездить туда-сюда… Ни мне, ни китайской стороне такое не нужно было. Еще с Сашей Пацкевич и Владой Чигиревой успели поработать с итальянской командой после Олимпиады. Это интересно, тоже опыт".
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Тренер российских синхронисток хочет нанять специалистов по бальным танцам
5 марта, 18:31
 
КитайВлада ЧигирёваСветлана РомашинаРоссияСинхронное плаваниеСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала