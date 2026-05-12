Путин поздравил командующего РВСН с пуском ракеты "Сармат"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командующего РВСН Сергея Каракаева с успешным пуском ракеты "Сармат".
Президент во вторник принял доклад командующего РВСН об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
"Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов", - сказал Путин.