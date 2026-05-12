Путин назначил новых председателей двух судов Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателей двух судов Дагестана: Тимура Гаджимагомедовича Исмаилова — председателем Акушинского районного суда, Максима Владимировича Юрина — председателем Дербентского городского суда.
- Также Путин назначил Виталия Васильевича Мартышкина судьей Верховного суда Республики Дагестан и утвердил четырех судей в районные суды Дагестана.
МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателей двух судов Дагестана и нового судью Верховного суда республики.
«
"Назначить на шестилетний срок полномочий: … в Республике Дагестан председателем Акушинского районного суда Исмаилова Тимура Гаджимагомедовича, председателем Дербентского городского суда Юрина Максима Владимировича…, судьей Верховного суда Республики Дагестан Мартышкина Виталия Васильевича", – говорится в указе.
Также назначены четыре судьи в районные суды Дагестана.
Четвертого апреля Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который с марта 2024 года был председателем Верховного суда республики.